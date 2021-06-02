Турция экспортировала в США автомобили на более чем $400 млн

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – апреле 2021 года увеличила экспорт автомобилей в США на 39,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 406,346 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В апреле Турция увеличила экспорт автомобилей в США в 2,7 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 98,039 миллиона долларов.

Турция в январе - апреле в целом увеличила экспорт автомобилей на 34,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,153 миллиарда долларов.

В апреле Турция экспортировала автомобили на сумму 2,465 миллиарда долларов, что в 3,1 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 - апрель 2021 годов) турецкий экспорт автомобилей составил 28,125 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)