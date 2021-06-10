В Турции начался финальный этап тестирования отечественной вакцины от COVID-19

Турецкая вакцина-кандидат против COVID-19 достигла финальной стадии испытаний на людях, заявил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“На следующей неделе в Турции будут вакцинированы добровольцы с целью испытаний на людях в рамках фазы 3. Многие проекты по разработке вакцин находятся в стадии реализации. Один из них достиг финальной стадии”, - сказал Коджа в выступлении по итогам виртуального заседания Научно-консультативного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, в четверг Турция вступит в новую стадию кампании вакцинации против коронавируса, в рамках которой прививку получат лица в возрасте 45 лет и старше, сообщил Коджа.

Он добавил, что со следующей недели в программу вакцинации также будут включены все граждане старше 40 лет.

По словам министра, в настоящее время ведутся научные исследования относительно целесообразности введения третьей дозы для лиц, получивших две дозы вакцины. Министр пояснил, что это связано с тем, что вакцина обеспечивает иммунитет лишь на определенный период.