В результате ракетного обстрела на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела сепаратистской террористической организации на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе проведения операции "Pençe-Yıldırım":

"В результате ракетного удара, осуществленного сепаратистской террористической организацией по нашей базе 11 июня 2021 года в районе операции «Pençe-Yıldırım», один из наших героических товарищей был серьезно ранен и погиб, несмотря на все вмешательства врачей в больнице, куда он был отправлен".