В результате ракетного обстрела на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий
БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела сепаратистской террористической организации на севере Ирака погиб турецкий военнослужащий.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе проведения операции "Pençe-Yıldırım":
"В результате ракетного удара, осуществленного сепаратистской террористической организацией по нашей базе 11 июня 2021 года в районе операции «Pençe-Yıldırım», один из наших героических товарищей был серьезно ранен и погиб, несмотря на все вмешательства врачей в больнице, куда он был отправлен".
Лента новостей
В преддверии выборов Кочарян прибегает к хитрым механизмам и незаконным методам – азербайджанский политолог
Бакинская высшая школа нефти совместно с ПЕА провели мероприятие, посвященное Дню национального спасения (ФОТО)
Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении – МИД
Восстановительно-консервационные работы в «Чыраг-гала» завершатся до конца года – Минкультуры Азербайджана (ФОТО)
Имеются благоприятные возможности для расширения сотрудничества с Монтенегро – глава МИД Азербайджана (ФОТО)
Эмиль Шахин возвращается в творчество с опереттой "История одной любви" - синтезом классики и мугама
Михаил Гусман выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александра Ищеина
Выбор компании-оператора проекта «Достлук» зависит от решения Азербайджана и Туркменистана - посол РФ
Президент Ильхам Алиев: Динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией вызывает особое удовлетворение
Президент Ильхам Алиев: Высоко ценим посреднические усилия России в достижении и реализации трехсторонних заявлений
При наличии доброй воли на Южном Кавказе будет разблокировано транспортное сообщение – вице-премьер РФ