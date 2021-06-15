Эрдоган заявил, что позиция Турции по поставкам С-400 остается неизменной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги встречи с президентом США, в том числе в контексте разногласий между Анкарой и Вашингтоном, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Позиция Турции по поставкам С-400 остается неизменной – какой была, такой и остается. Я довел позицию нашей стране до сведения господина президента [Джо Байдену]. Это же касается и программы F-35. Мы договорились [с Байденом] эффективно и на регулярной основе использовать каналы прямого диалога, как и подобает двум союзникам и стратегическим партнерам», - сообщил Эрдоган.

Эрдоган отметил, что в турецко-американских отношениях нет ни одной проблемы, которая не имела бы решения. Масштабы сотрудничества двух стран намного шире и ценней, нежели разногласия, отметил президент.

Президент сообщил, что пригласил президента США в Турцию. «Байден отметил, что может посетить Турцию», - сообщил турецкий лидер.