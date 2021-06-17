Азербайджан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции
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В Азербайджане предпринимаются шаги по расширению участия субъектов предпринимательства в госзакупках
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган наблюдали за матчем Турция-Уэльс на Бакинском Олимпийском стадионе
От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан обед в честь Президента Эрдогана и его супруги (ФОТО)