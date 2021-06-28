Турция приостанавливает авиасообщение с несколькими странами

БАКУ /Trend/ - В Турции приостанавливается авиасообщение с несколькими странами в связи с распространением новых штаммов коронавируса.

Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел страны, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, с 1 июля приостанавливается авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Южной Африкой, Индией, Непалом и Шри-Ланкой.

В МВД отметили, что лицам, прибывшим из Бангладеш, Бразилии, Южной Африки, Индии, Непала, Шри-Ланки, и находившимся там в течение последних 14 дней, будет необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР теста максимум за 72 часа до въезда в страну. Затем данные лица будут помещены в карантин на 14 дней.