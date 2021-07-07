Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и его американский коллега Ллойд Джеймс Остин обсудили по телефону вопрос об обеспечении безопасности в международном аэропорту Кабаула после запланированного вывода войск НАТО из Афганистана.

Об этом, как , передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, распространенном в среду.

Стороны обменялись мнениями относительно хода переговоров технических делегаций двух стран по безопасной эксплуатации аэропорта.

Отмечается, что беседа прошла в позитивном и конструктивном ключе. Министры условились продолжить консультации завтра.