Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и его американский коллега Ллойд Джеймс Остин обсудили по телефону вопрос об обеспечении безопасности в международном аэропорту Кабаула после запланированного вывода войск НАТО из Афганистана.
Об этом, как , передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, распространенном в среду.
Стороны обменялись мнениями относительно хода переговоров технических делегаций двух стран по безопасной эксплуатации аэропорта.
Отмечается, что беседа прошла в позитивном и конструктивном ключе. Министры условились продолжить консультации завтра.
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