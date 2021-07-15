В Турции ливневые дожди вызвали оползень, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В результате оползня, вызванного проливными дождями в Турции, один человек погиб, трое пропали без вести, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, вследствие ливневых дождей, начавшихся в провинции Ризе, повысился уровень воды в устьях рек.

Как сообщили в губернаторстве провинции Ризе, во многих частях провинции, в том числе в центральной части, в районах Гюнейсу и Чаели, были зафиксированы оползни и наводнения.

В ходе поисково-спасательных работ на месте обломков дома, обрушившегося из-за оползня в районе Мурадие, было обнаружено тело одного человека. Три человека числятся пропавшими без вести, еще четыре человека получили ранения.

Сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) провинций Ризе, Эрзурум, Самсун и Орду, а также члены Поисково-спасательной ассоциации (AKUT) и другие эвакуировали жителей в безопасные районы.

По поручению президента Турции Реджепа Эрдогана в регион отправляются министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу.