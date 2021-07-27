На севере Сирии ликвидированы еще 3 террориста - минобороны Турции

В зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии нейтрализованы еще три боевика сирийского крыла террористической организации РПК - YPG, сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, подразделения ВС Турции продолжают операции в ответ на гибель двух военнослужащих в результате обстрела бронемашины в Сирии.

Общее число боевиков YPG/РКК, ликвидированных за последние дни на сирийской территории достигло 15.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.