Внешнеторговый оборот Турции превысил $40 млрд

БАКУ /Trend/ – Внешнеторговый оборот Турции в июне 2021 года составил 42,403 миллиарда долларов, сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

При этом экспорт Турции вырос на 46,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 19,775 миллиарда долларов. Импорт вырос на 38,7 процента и составил 22,628 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе – июне составил 231,056 миллиарда долларов.

"По итогам января – июня экспорт Турции вырос на 39,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 104,945 миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в указанный период импорт Турции вырос на 27,4 процента по сравнению с январем - июнем прошлого года, составив 126,111 миллиарда долларов.

Отметим, что в 2020 году внешнеторговый товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года экспорт Турции сократился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 169,482 миллиарда долларов.

При этом турецкий импорт вырос на 4,3 процента по сравнению с 2019 годом, составив 219,397 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)