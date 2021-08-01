Турция вручила Греции ноту протеста

Турция вручила ноту протеста Греции в связи с убийством в провинции Эдирне турецкого гражданина.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Мужчина погиб в результате выстрела, произведенного с территории Греции лицами в гражданском.

В сообщении МИД говорится, что в связи с гибелью гражданина Турции в результате выстрела, произведенного вчера вечером на границе Греции в Эдирне, временный поверенный в делах посольства Анкары Элени Вакали была приглашена в министерство, где ей вручили ноту протеста.

Сообщается, что жители села Адасарханлы района Мерич провинции Эдирне Мехмет Дургун (43 года) и Сулейман Шенер (60 лет) вышли на берег реки Мерич, расположенной на границе с Грецией. Затем Мехмет Дургун получил огнестрельное ранение в лицо и скончался на месте в результате выстрела, открытого со стороны Греции.