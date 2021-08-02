Турецкий порт Анталья в I полугодии перевалил более 2 млн тонн грузов
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На освобожденных территориях Азербайджана я увидела поселения, стертые с лица земли – французский депутат (ФОТО/ВИДЕО)
BP Exploration завершила передачу операторства Южно-Кавказским трубопроводом SOCAR Midstream Operations
Дисциплинарная комиссия парламента приняла заключение о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова
Министр обороны Азербайджана приказал быть готовым к провокациям армянских ВС, и немедленно пресекать их
Италия заинтересована в реализации проектов по освоению месторождений полезных ископаемых в Узбекистане
Назван срок начала выдачи в Азербайджане «Сертификата о противопоказаниях» лицам, имеющим противопоказания к вакцинам от COVID
Сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИТ является приоритетом двустороннего взаимодействия - минпромторг России
Переговоры по ядерной сделке возобновятся после инаугурации нового иранского президента - постпред РФ в Вене
Рассматривается вопрос возобновления прямых авиарейсов между Узбекистаном и Азербайджаном (Эксклюзив)
Эрдоган выразил желание возродить трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан на уровне лидеров
Антиазербайджанские поправки в Конгрессе США – результат деятельности армянского лобби – американский эксперт
Силы МЧС Азербайджана предотвратили распространение пожаров в некоторых направлениях в Турции (ФОТО/ВИДЕО)