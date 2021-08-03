Турция и Казахстан увеличили товарооборот более чем на $70 млн
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Внесена ясность в вопрос о статье, по которой возбуждено уголовное дело против экс-депутата Эльданиза Салимова
Инцидент в связи с действиями Эльданиза Салимова должен стать уроком для каждого - председатель комиссии парламента
Для лишения неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова имеются достаточные основания - генпрокурор
Получивший ранение и потерявший ногу участник 44-дневной Отечественной войны Азербайджана вновь готов к бою (Trend TV)
Азербайджан поддерживает развитие частных и государственно-частных отношений с компаниями из РФ - глава РЭЦ
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянской стороной автомобиля азербайджанской армии
Канадская компания исследует нефтяные скважины на ряде нефтегазодобывающих управлений АО "Узбекнефтегаз"