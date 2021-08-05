НАСА опубликовало спутниковые снимки лесных пожаров в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США опубликовало спутниковые снимки лесных пожаров в Турции.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующие снимки размещены на странице ведомства в Twitter.

Подчеркивается, что в результате пожаров сгорело более 136 тысяч гектаров леса.

Отметим, что в Турции продолжаются работы по тушению лесных пожаров. Свою поддержку оказывает и Азербайджан. По поручению Президента Ильхама Алиева в братскую страну отправился очередной, третий по счету, пожарно-спасательный отряд МЧС Азербайджана.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli