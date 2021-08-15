США наращивают импорт кожаных изделий из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–июле 2021 года экспорт кожаных изделий из Турции в США вырос на 39,6 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 28,190 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле 2021 года объем экспорта кожаных изделий из Турции в США достиг 6,604 миллиона долларов, что на 57,3 процента больше, чем в июле прошлого года.

Турция в январе – июле 2021 года увеличила экспорт кожаных изделий на 23,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 938,349 миллиона долларов.

В июле Турция экспортировала кожаные изделия на 145,409 миллиона долларов, что на 13,8 процента больше показателя июля 2020 года.

За последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021) турецкий экспорт кожаных изделий составил 1,511 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)