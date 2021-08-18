Турецкий порт Текирдаг перевалил до 10 млн тонн грузов с начала года
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)
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Пять лет со стратегией действий: важные реформы по совершенствованию системы государственного и общественного строительства в Узбекистане
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В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера, выдававшего поддельные COVİD-паспорта
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