Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В этом году в рамках строительства газопровода Игдыр-Нахчыван будут потрачены 68,800 миллиона турецких лир.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

"На подготовительные работы для строительства газопровода в прошлом году были израсходованы 86 миллионов турецких лир. Строительство газопровода Игдыр-Нахчыван завершится в 2022 году. Его общая протяженность составит 82 километра", - сказали в министерстве.

Отметим, что 15 декабря 2020 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по проекту газопровода Игдыр-Нахчыван. Документ был подписан между министерствами энергетики двух стран. Пропускная способность газопровода - 500 миллионов кубометров в год.

Проект будет реализован азербайджанской госкомпанией SOCAR и турецкой компанией BOTAŞ.

Турецкой компании TPAO поручено провести коммуникационные и другие работы по проекту.

Напомним, что Нахчыван в настоящее время получает газ в основном через Иран.

(Редактор: Натаван Эфендиева)