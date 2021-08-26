Италия увеличила импорт автомобилей из Турции
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Туркменистан работает над сотрудничеством с прикаспийскими странами в рамках Тегеранской конвенции - UNEP
Пресс-секретарь президента Турции назвал время завершения эвакуации турецких военнослужащих из Афганистана
Обстановку в Афганистане и ее воздействие на регион ЦА обсудили на встрече с делегациями ПА ОБСЕ и полевыми отделениями ОБСЕ
Подразделения ВС Армении прибегли к попытке провокации в направлении Садаракского района (ФОТО/ВИДЕО)
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются профилактические меры против инфекционных заболеваний (ФОТО/ВИДЕО)
У абитуриентов с одинаковыми баллами вторым по важности параметром являются отметки в аттестате - ГЭЦ Азербайджана
Деятельность Мехрибан Алиевой является неразрывной и составной частью того огромного пути, который прошел Азербайджан за последние годы – Михаил Гусман
В Госфильмофонд Азербайджана переданы уникальные материалы, связанные с творчеством Сабита Рахмана (ФОТО)
В рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной бакинский двор (ФОТО)
В текущем учебном году в Азербайджане будут сданы в эксплуатацию после капремонта 22 школы - минобразования
После выбора абитуриентами специальности на оставшиеся места зачисляются суббакалавры – Малейка Аббасзаде
Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит очень важный вклад в дело обеспечения межнационального и межрелигиозного взаимопонимания в Азербайджане - бывший гендиректор ИСЕСКО