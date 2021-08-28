Министры обороны Турции и США провели телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром обороны Турции Хулуси Акаром с его американским коллегой Ллойдом Остиным, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.
Согласно информации, на встрече обсуждалась текущая ситуация в Афганистане, обе стороны выразили удовлетворение сотрудничеством в области эвакуации граждан.
Хулуси Акар также выразил свои соболезнования главе Пентагона в связи с гибелью американских солдат, погибших в результате терактов в Афганистане.
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