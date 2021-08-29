Турецкая аэрокосмическая компания готовится к экспорту еще одного спутника

Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) заключила второй экспортный контракт. Об этом сообщил заместитель генерального директора TUSAŞ Салман Нас, передает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу".

«Мы осуществляем деятельность по развитию посредством компании GSATCOM, которую создали в партнерстве с аргентинской компанией INVAP. У нас уже был один покупатель: мы находимся в процессе создания телекоммуникационного спутника для оператора ARSAT в Аргентине. Это будет спутник с высокой способностью передачи данных. Таким образом, компания GSATCOM осуществила свой первый экспорт на международном уровне. Мы рассматриваем это как очень важное событие, успех в сфере космических разработок. Мы также участвуем в тендерах в других странах», - рассказал собеседник АА.

По его словам, компания GSATCOM была создана два года назад и уже добилась значительных успехов.

«Ранее мы участвовали в тендере на создание телекоммуникационного спутника в Казахстане и до последнего момента очень хорошо продвигали свой проект. Компания изучает также иные возможности на международной арене. Другие страны тоже нуждаются в телекоммуникационных спутниках. В ближайшее время мы начнем переговоры по созданию аналогичного спутника. За вторым спутником последуют новые», - отметил Нас.

Заместитель гендиректора компании подчеркнул, что турецкая армия также нуждается в телекоммуникационных спутниках.

«TUSAŞ в состоянии решить и этот вопрос. Нашему оператору в Турции необходимо обновить некоторые из своих спутников в период 2025-2030 годов. Мы уже провели переговоры по данному вопросу», - добавил он.