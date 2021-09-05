Турция почти наполовину увеличила экспорт в тюркоязычные страны

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 41,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,037 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в Министерстве торговли Турции.

В июле экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 587 миллионов долларов.

По данным ведомства, в январе – июле импорт Турции из тюркоязычных стран вырос на 67,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 2,757 миллиарда долларов.

"В июле 2021 года импорт Турции из тюркоязычных стран сократился на 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 345 миллионов долларов", – сказали в министерстве.

(Редактор: Надир Насиров)