Установленная мощность ветряных электростанций Турции превысила 10 тыс. МВт

Суммарная установленная мощность ветряных электростанций Турции по состоянию на август превысила 10 тыс. МВт. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Таким образом, Турция вошла в десятку мировых лидеров и пятерку лидеров Европы по суммарной установленной мощности ветряных электростанций, отметил министр.

По словам Донмеза, на долю ветряной энергетики приходится 10,2 процента от суммарной установленной мощности всех электростанций в Турции.

«Уверен, что данная сфера в Турции будет развиваться и впредь, а мощность ветряных электростанций увеличится», - подчеркнул глава Минэнерго.

Донмез напомнил, что первые ветряные турбины в Турции были установлены в 1998 году в провинции Измир.

«Ветроэнергетика развивалась за счет мер стимулирования и проектов в сфере эксплуатации ВИЭ. Если в 2002 году суммарная установленная мощность ветряных электростанций в Турции составляла всего 19 МВт, то за прошедшее время этот показатель вырос в 526 раз»,- добавил глава ведомства.

По словам министра, по суммарной установленной мощности станций на ВИЭ Турция занимает пятое место в Европе и 12-е в мире.

«Турция – лидер в Европе по суммарной установленной мощности геотермальных станций и занимает четвертое место в мире по данному показателю», - продолжил глава Минэнерго Турции.

По словам Донмеза, страна занимает второе место в Европе и девятое в мире по суммарной установленной мощности ГЭС.

Кроме того, Турция в последние годы значительно продвинулась в сфере разработки солнечной, ветровой электроэнергии и электроэнергии на биомассах и расположилась на 8-м месте в Европе по данному показателю, добавил Донмез.