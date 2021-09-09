Растет турецкий экспорт цемента в Туркменистан
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В Азербайджане невакцинированные работники сферы образования не будут допущены в учебные заведения – министерство
Пандемия COVID-19 способствовала цифровизации сотрудничества между Азербайджаном и ЕС – Еврокомиссия
Проекты Acwa Power и Мasdar в Азербайджане позволят сэкономить более 300 млн кубометров природного газа в год
Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование освобожденных территорий – посол
Военный атташе Азербайджана встретился с личным составом, участвующим в учениях «Сокол ТурАз – 2021» (ФОТО)
В рамках Бакинского джаз-фестиваля состоится открытие мультимедийной выставки Improvised by industry
Государственно-частное сотрудничество внесет вклад в процесс восстановления освобожденных территорий Азербайджана – министр
Председатель парламента Азербайджана на конференции ответила на необоснованные претензии армянского спикера
Human Rights Watch распространила очередной отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана
Представители ведущих азербайджанских СМИ возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в Астрахани (ВИДЕО)