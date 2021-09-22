Казахстан импортировал из Турции химпродукты на более чем $70 млн
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В Азербайджане планируется расширить участие иностранных компаний в сфере ВИЭ путем проведения аукционов - министр
Инженерно-фортификационные подразделения ВС Азербайджана расчистили от мин более 11 900 га освобожденных территорий
Кабмин Азербайджана о приостановлении или возобновлении занятий в отдельных классах в период режима особого карантина
Президент Мирзиёев предложил на ГенАссамблее ООН провести в Узбекистане ряд крупных международных мероприятий
Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными - министерство (Эксклюзив)
Европейский фонд рассматривает возможность финансирования двух проектов в сфере «зеленой» энергетики в Грузии
Азербайджанский Зорро и дочери-мушкетерши: Все началось с деревянного меча – интервью с Асафом Меликовым (ФОТО)
В Азербайджане пройдут V Международный молодежный лагерь и Саммит спортивных волонтеров тюркоязычных государств