Эрдоган предложил создать рабочую группу G20 по Афганистану

Скорейшее обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане критически важно не только для региона, но и всего мира. Мировое сообщество должно проявить солидарность с афганским народом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь во вторник к участникам чрезвычайного саммита «Большой двадцатки» (G20) по ситуации в Афганистане, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий лидер обратился к участникам саммита, организованного в формате видеоконференции, из стамбульской резиденции «Вахдеттин».

Президент Турции подчеркнул, что международное сообщество не вправе отворачиваться от Афганистана, бросив афганский народ на произвол судьбы.

Президент Турции подчеркнул, что каналы диалога с Афганистаном должны оставаться открытыми. «Необходимо набраться стратегического терпения и придерживаться поэтапного подхода, что позволит направить «Талибан» к формированию системы власти, отвечающей чаяниям всех слоев общества», - уверен Эрдоган.

В данной связи Эрдоган предложил сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану. При этом Анкара готова возглавить новую группу.

Турецкий лидер отметил, что процессы в Афганистане имеют не только политическую и гуманитарную призму, но также экономический и финансовый аспекты.

Эрдоган напомнил, что афганский народ на протяжении 40 лет противостоит нестабильности, конфликтам и проявлениям терроризма.

Турецкий лидер привлек внимание к негативным последствиям хаоса и дестабилизации в Афганистане.

«В Турции на сегодняшний день находятся около 5 млн иностранцев, в том числе 3,6 млн сирийских беженцев. Мы не сможем осилить новое бремя миграции. Волна беженцев, которая хлынет к границам Турции с юга и востока, однозначно скажется на странах Европы», - предупредил президент.

- Экстренный саммит стран G20 по Афганистану

Участники саммита, инициированного Италией, обсуждают механизмы, которые позволят предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане и не дадут ей превратиться в очаг международного терроризма на фоне кризиса, который возник после ухода американских военных.

Накануне саммита G20 генеральный секретарь ООН заявил, что международное сообщество слишком медленно реагирует на ситуацию в Афганистане. Антониу Гутерриш призвал оказать стране экономическую помощь.

Генсек ООН также призвал лидеров «Талибана» выполнять обещания в отношении афганских женщин и не нарушать их права.