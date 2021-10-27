Туркменистан увеличил импорт кожаных изделий из Турции почти на 40%
Лента новостей
В Азербайджане на восстановление освобожденных территорий в 2022 году планируется выделить 2,2 млрд манатов
Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана будут только ускоряться – Микаил Джаббаров
Физулинский международный аэропорт может способствовать привлечению инвестиций, необходимых для процветания Карабаха - Брайза
Названа причина, по которой Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата
Тюркский совет и акимат Туркестанской области договорились об укреплении двустороннего сотрудничества
Благодаря Физулинскому международному аэропорту Карабах в еще более краткие сроки достигнет процветания - Ялчин Топчу
Реджеп Тайип Эрдоган: Всеми своими возможностями мы продолжим оказывать поддержку братскому Азербайджану
Президент Ильхам Алиев: Абсолютно уверен в том, что Турция и Азербайджан как две братские страны и впредь будут вместе идти вперед
Реджеп Тайип Эрдоган: Не каждому политику дано добиться стремительного развития в короткий срок освобожденных от оккупации регионов
Президент Ильхам Алиев назвал очередной визит Президента Турции в Азербайджан примером истинного братства
Если Армения проявит добрую волю в отношении к Азербайджану, то не останется никаких препятствий и для нормализации отношений с Турцией – Эрдоган
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан как две братские страны всегда находятся рядом друг с другом
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация официально подняла азербайджано-турецкие связи на уровень союзничества
Эрдоган на церемонии закладки фундамента Зангезурского коридора: Вы идете до границы с Арменией, верно? Пойдете и дальше
Реджеп Тайип Эрдоган подарил Президенту Ильхаму Алиеву часы с изображением «Харыбюльбюль» (ФОТО/ВИДЕО)
Президенты Азербайджана и Турции ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане (ФОТО/ВИДЕО)
Сами Юсуф с участием азербайджанских музыкантов представил грандиозный концерт в рамках Expo Dubai 2020 (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций обсудили сотрудничество в области "умных" и "зеленых" концепций
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фото с Президентом Ильхамом Алиевым из Зангилана (ФОТО)
В Баку пройдут 28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке
В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО)
Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Агропарка Dost в Зангиланском районе (ФОТО/ВИДЕО)
Открытие Физулинского международного аэропорта ускорит инвестиционное и социальное развитие Карабаха - израильский эксперт
Женщины-предприниматели Азербайджана и Турции расширяют сотрудничество в рамках "Zəfərə doğru" (ФОТО)
В Азербайджане лицам, освобожденным из мест лишения свободы, назначается единовременное пособие - Госфонд
Азербайджан и ВБ обсудили возможности сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий (ФОТО)