Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $242 млн
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Освобожденные земли Азербайджана скоро станут примером современного производства для всего региона - Эрдоган
В Азербайджане в программу вступительных экзаменов включат вопросы по освобождению от оккупации территорий страны
Представители Университета нацобороны Турции побывали в военно-учебных заведениях Азербайджана (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Арменией Барды (ФОТО)
Мы являемся свидетелями очень быстрого восстановления Карабаха - президент Всемирной конфедерации этноспорта
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана в 2022 году планируется выделить 2,2 млрд манатов
Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана будут только ускоряться – Микаил Джаббаров
Физулинский международный аэропорт может способствовать привлечению инвестиций, необходимых для процветания Карабаха - Брайза
Названа причина, по которой Елизавета II отменила свое участие в конференции ООН по изменению климата
Тюркский совет и акимат Туркестанской области договорились об укреплении двустороннего сотрудничества
Благодаря Физулинскому международному аэропорту Карабах в еще более краткие сроки достигнет процветания - Ялчин Топчу
Реджеп Тайип Эрдоган: Всеми своими возможностями мы продолжим оказывать поддержку братскому Азербайджану