Число стран-импортеров Bayraktar TB2 SİHA достигло 13
Число стран, в которые будут экспортироваться турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2, возросло до 13.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Твиттер производителя боевых дронов - компании Baykar, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, заключен контракт на поставки беспилотников с еще одной страной, название которой в публикации не приводится.
“Мы заключили экспортный контракт на поставки BayraktarTB2 SİHA с еще одной страной. Число стран, в которые будет экспортироваться BayraktarTB2 SİHA, достигло 13”, - говорится в сообщении.
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