Число стран-импортеров Bayraktar TB2 SİHA достигло 13

Число стран, в которые будут экспортироваться турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2, возросло до 13.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Твиттер производителя боевых дронов - компании Baykar, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, заключен контракт на поставки беспилотников с еще одной страной, название которой в публикации не приводится.

“Мы заключили экспортный контракт на поставки BayraktarTB2 SİHA с еще одной страной. Число стран, в которые будет экспортироваться BayraktarTB2 SİHA, достигло 13”, - говорится в сообщении.