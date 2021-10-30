Президент Турции прибыл в Италию на саммит G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу прибыл в Рим для участия в 16-м саммите стран “Большой двадцатки” (G20), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи главу государства встречали послы Турции в Риме Омер Гючджуюк и в Ватикане Лутфуллах Гёкташ, а также сотрудники турецких дипмиссий в Риме и Ватикане.

В поездке турецкого лидера сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Лютфи Эльван, главу Управления по связям с общественностью АП Турции Фахреттин Алтун и официальный представитель президента Ибрагим Калын.

В рамках саммита президент Эрдоган проведет двусторонние встречи с рядом лидеров, посетит культурное мероприятие, организованное премьер-министром Италии Марио Драги, а также примет участие в ужине, устроенном президентом Италии Серджио Маттареллой в честь глав делегаций.

Саммит “Большой двадцатки” будет проходить в итальянской столице 30-31 октября. Лидеры обсудят пути восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, ситуацию в сфере здравоохранения, вопросы изменения климата, устойчивого развития и кризис беженцев. Руководители государств обменяются мнениями относительно вклада, который «Большая двадцатка» может внести в решение данных проблем.