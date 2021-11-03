Внешнеторговый оборот Турции превысил $44 млрд

БАКУ /Trend/ – Внешнеторговый оборот Турции в сентябре 2021 года составил 44,108 миллиарда долларов, сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

При этом экспорт Турции вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 20,78 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 11,9 процента и составил 23,328 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе – сентябре 2021 года составил 354,252 миллиарда долларов.

"По итогам января – сентября экспорт Турции вырос на 35,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 160,951 миллиарда долларов", – сказали в ведомстве.

По данным министерства, в указанный период импорт Турции вырос на 23,7 процента по сравнению с январем – сентябрем прошлого года - до 193,301 миллиарда долларов.

Отметим, что в 2020 году внешнеторговый товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года экспорт Турции сократился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 169,482 миллиарда долларов.

При этом турецкий импорт вырос на 4,3 процента по сравнению с 2019 годом, составив 219,397 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)