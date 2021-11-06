В Турции ведется активная борьба со всеми видами зависимости - Эрдоган

Турция продолжит борьбу со всеми видами зависимостей, ориентируясь при этом на "человеческий фактор". Об этом заявил Президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на организованной в Стамбуле церемонии открытия сети консультационных центров Турецкого Зеленого Полумесяца, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства отметил, что центры окажут посильную помощь гражданам в борьбе с пристрастием к курению, алкоголю, наркотикам, азартным играм, а также с "технологической зависимостью" (зависимостью от гаджетов и соцсетей).

Он сообщил, что 104 центра, функционирующие на территории Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, предоставят бесплатную поддержку не только страдающим от зависимости лицам, но и их семьям и социальному окружению.

Президент Эрдоган добавил, что поддержка будет продолжаться и для тех, кто уже избавился от зависимости. Она будет включать медицинское страхование, трудоустройство, организацию досуга и профессиональные курсы.

Команды, в которые входят психологи и специалисты по социальным услугам, будут помогать людям во время борьбы с зависимостью и после избавления от нее, продолжил он.

Президент Эрдоган акцентировал внимание и на опасности т.н. "технологической зависимости". "Технологическая зависимость уводит нас от ценностей, которые делают нас людьми, и заточает нас в нереальном мире", - констатировал турецкий лидер.

Он призвал родителей оберегать детей от "технологической зависимости", отметив, что она может привести к другим видам зависимости, от которых взрослые пытаются защитить своих детей.

"Ни одна из зависимостей не имеет отношения к идеологиям или убеждениям. Кто бы ни продвигал (алкогольные) напитки, (наркотические) вещества или сигареты, вы можете быть уверены, что их единственная цель - прикрыть свой неправильный образ жизни, слабости и комплексы", - заключил турецкий лидер.