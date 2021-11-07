Анкара осудила покушение на премьер-министра Ирака

Министерство иностранных дел Турции осудило покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

«Самым решительным образом осуждаем сегодняшнюю террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми», - говорится в заявлении МИД, распространенном в воскресенье.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Турция рядом с Ираком в борьбе с терроризмом, каким бы ни был его источник.

«Надеемся, что виновники этой трусливой атаки, откровенно направленной на нанесение ущерба суверенитету и стабильности Ирака, в кратчайшие сроки будут установлены и понесут ответственность перед законом», - отметили в МИД.

Ранее правительственные СМИ арабской страны сообщили, что резиденция премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, расположенная в Зеленой зоне Багдада, подверглась атаке с применением ударного беспилотника.

Согласно информации, сам глава правительства в ходе инцидента не пострадал.