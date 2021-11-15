Турция заинтересована в сотрудничестве с Ираном в формате “3+3” - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в сотрудничестве с Ираном в формате “3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Иран и Россия).

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в понедельник в Тегеране с иранским коллегой Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Чавушоглу отметил, что также сегодня были обсуждены вопросы стабильности на Южном Кавказе.

Он добавил, что, наряду с двусторонними отношениями, Турция хочет развивать региональное и международное сотрудничество с Ираном: "В рамках визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Иран будет подписана "дорожная карта" о сотрудничестве двух стран".

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)