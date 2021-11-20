Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Ирака и Сирии

ВС Турции нейтрализовали четырех террористов на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщает в субботу министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

ВС Турции со всей решимостью продолжают проводить операции против террористов РПК.

«Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали двух террористов YPG (сирийское крыло РПК) в зоне проведения операции «Источник мира», одного – в зоне проведения операции «Оливковая ветвь» и еще одного - в районе Хакурк на севере Ирака», - говорится в сообщении оборонного ведомства.