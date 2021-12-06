Турция вошла в ТОП-6 стран-экспортеров мебели

Турция поднялась на 6-е место в мире по производству и экспорту мебели. Об этом сообщил глава Палаты торговцев, ремесленников и лакировщиков мебели города Анкара Хусейн Такладжи, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, в мебельном секторе страны наблюдается устойчивая тенденция к росту.

«Турция поднялась на 6-е место в мире по производству и экспорту мебели. На долю страны приходится 3 процента мирового экспорта мебельной продукции. Экспорт мебели из Турции за 11 месяцев текущего года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 25% до 3,9 млрд долларов. Вместе с тем из года в год сокращается импорт мебели, с начала года этот показатель составил 500 млн долларов», - отметил Такладжи.

Глава палаты добавил, что причиной такой динамики стало, в частности, то, что крупные мировые предприятия сократили производство на фоне пандемии.

«Войти в 6-ку стран-экспортеров мебели было целью на 2021 год. Теперь, когда эта цель достигнута раньше срока, мы можем говорить о возможности к концу года войти в 5-ку мировых экспортеров», - подчеркнул он.