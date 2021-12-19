Товарооборот между Турцией и Ираном превысил $400 млн

БАКУ /Trend/ - В октябре 2021 года товарооборот между Турцией и Ираном вырос на 172 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 441 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В октябре турецкий экспорт в Иран составил 198 миллионов долларов, а импорт из этой страны - 243 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе - октябре товарооборот между двумя странами в целом вырос на 1,567 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 3,8 миллиарда долларов.

"В указанный период турецкий экспорт в Иран составил 1,8 миллиарда долларов, импорт – два миллиарда долларов", - сказали в ведомстве.

(Редактор: Константин Шапиро)