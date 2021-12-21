Анкара призывает к совместным шагам в борьбе с нелегальной миграцией - Чавушоглу

Турция, как страна, принявшая более пяти миллионов беженцев, как никто другой осознает проблемы, с которыми сталкиваются государства на фоне миграционного кризиса.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, делясь ожиданиями от участия в обсуждениях с министрами иностранных дел «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) во вторник в Будапеште, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Чавушоглу поблагодарил главу МИД Венгрии Петера Сийярто за приглашение на участие в заседании «Вышеградской группы» (V4).

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к гуманитарным кризисам в Сирии и Афганистане, миллионы жителей которых превратились в беженцев и вынужденных переселенцев.

«Ситуация в этих странах – предмет общей озабоченности. Последние события в Афганистане вызывают опасение по формированию новой волны беженцев. В данной связи очень важно откликнуться на призыв ООН о помощи как жителям Афганистана, так и афганцам, находящимся в соседних с этой страной государствах. В вопросе противодействия нелегальной миграции очень важны совместные шаги и справедливое распределение нагрузки», - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, Турция неоднократно озвучивала свою позицию в вопросе регулирования миграции и поддержки беженцев и мигрантов.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание и к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

«В ходе последних событий в Восточной Европе Турция выразила четкую поддержку своим союзникам, в том числе Польше. Хотелось бы сказать спасибо и руководству национального авиаперевозчика Turkish Airlines за принятые меры», - сказал Чавушоглу.