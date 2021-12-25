Турпоток в Анталью по итогам года превысил 9 млн

Представители турсектора Турции еще до завершения 2021 года достигли цели по турпотоку в Анталью - в 9 млн человек, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Анталья в этом году оставалась одним из самых популярных направлений отдыха на средиземноморском побережье.

Курортный город Турции продолжает привлекать внимание туристов со всего мира природными красотами, мягким климатом и историческими памятниками.

Благодаря программе сертификации «Безопасный туризм» Анталья в период пандемии прочно зарекомендовала себя в качестве безопасного направления отдыха.

Гостиницы «туристической столицы» Турции рассчитаны на одновременный прием 680 тыс. человек.

В первый год пандемии - в 2020 году турпоток в Анталью составил 3 млн 410 тыс. 44 человек. В текущем году основной поток туристов на юг Турции пришелся на период после июля.

В наступающем году представители турсектора нацелены на достижение допандемийных показателей 2019 года.

- Рост турптотока по сравнению с 2020 годом составил 164%

Губернатор Антальи Эрсин Языджи сообщил агентству «Анадолу», что с начала года воздушным транспортом в «туристическую столицу» Турцию прибыло 9 млн 2 тыс. 217 гостей.

«Цифры лучше, чем в первый год пандемии. Рост по сравнению с прошлым годом составил 164 процента. Хорошие показатели. В октябре и ноябре данные по турпотоку были эквивалентны аналогичным месяцам 2019 года»,- сказал он.

Языджи отметил, что хотя основной поток туристов в Анталью в нынешнем году пришелся на период после июля, сезон все равно можно считать удачным.

Губернатор напомнил, что в первые месяцы 2021 года ситуация в секторе туризма оставалась неопределенной из-за пандемии, и было сложно обозначить цели в сфере туризма. При этом число туристов в 9 млн человек казалось недосягаемым. Однако, рост турпотока с июля обнадежил представителей сектора.

По его словам, основной поток туристов в Анталью пришелся на Россию, Украину, ФРГ, Польшу и Казахстан. «Британцы начали прилетать позже из-за ограничений на перелеты. Ожидаем, что в 2022 году их будет намного больше»,- сказал Языджи.

Губернатор напомнил также о рекордных показателях 2019 года, когда в Анталье отдохнули 16 млн жителей и гостей Турции.

«Мы возлагаем большие надежды на сезон 2022 года. Уверен, что показатели будут однозначно более высокими. Дай Бог, достигнем результатов 2019 года, а может и превысим»,- добавил он.