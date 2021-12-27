Турецкий порт Текирдаг перевалил с начала года около 16 млн тонн грузов
Лента новостей
EMIN завершил концертный тур 2021 года в Баку и вручил ключи от квартиры победительнице акции "Репутация" (ФОТО)
В азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы и специальности психолога (ФОТО)
Производимые в Азербайджане маски на 99% защищают людей от вирусов - руководитель Бакинской текстильной фабрики
Как в Баку под свадебным покрывалом невесты оказался мужчина - комедия с пожилым бизнесменом (ВИДЕО,ФОТО)
В результате деятельности Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в сфере армейского строительства Азербайджан стал сильным государством региона - турецкий генерал