Свыше 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 157 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 406 796 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 63 214 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 29 197 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" – знаменательное событие в славной истории Азербайджана – шушинец, дирижер Фуад Ибрагимов
Лента новостей
Некоторые участники беспорядков в Алматы говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане - Токаев
Состоялся телефонный разговор между генсеком Организации тюркских государств и главой МИД Казахстана
Дозы вакцины от коронавируса с истекшим сроком годности изъяты для утилизации - минздрав Азербайджана
Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана намерена расширить географию экспорта
Разработана "дорожная карта" в связи с историко-культурными памятниками на освобожденных территориях Азербайджана
Банк Венгрии готов профинансировать местные компании для участия в проектах по восстановлению Карабаха
В Баку прошли судебные заседания по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС против председателя партии
Скрипка, нотная тетрадь и фрак… - народный артист Тофиг Бакиханов передал музею свои личные вещи (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконным визитом российского депутата в Карабах
Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков - Токаев
Трагические события в Казахстане по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека - президент
Минтруда Азербайджана осуществляет электронный контроль за повышением заработной платы на местах до 300 манатов