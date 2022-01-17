Движение судов в проливе Босфор восстановлено

БАКУ /Trend/ - Сухогруз "Brave Knight" был благополучно поставлен на якорь в районе стоянки Бююкдере при координации Центра управления движением судов Турции в сопровождении лоцмана, буксиров KURTARMA-8, KURTARMA-10 и катера KEGM-6.

Об этом Главное управление береговой охраны Турции сообщило на своей странице в Твиттер, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

После того, как судно было поставлено на якорь, движение судов было открыто в обоих направлениях по Босфору.