Движение судов в проливе Босфор восстановлено
БАКУ /Trend/ - Сухогруз "Brave Knight" был благополучно поставлен на якорь в районе стоянки Бююкдере при координации Центра управления движением судов Турции в сопровождении лоцмана, буксиров KURTARMA-8, KURTARMA-10 и катера KEGM-6.
Об этом Главное управление береговой охраны Турции сообщило на своей странице в Твиттер, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
После того, как судно было поставлено на якорь, движение судов было открыто в обоих направлениях по Босфору.
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