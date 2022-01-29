Эрдоган назначил нового министра юстиции

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку министра юстиции страны Абдульхамита Гюля.

Как передает Trend, об этом говорится на официальном вестнике турецкого правительства - Resmi Gazete.

Тем же распоряжением Эрдоган назначил на пост главы минюста Бекира Боздага.