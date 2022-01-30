Турция и Мальдивы создадут совместную экономическую комиссию - Чавушоглу

Турция и Мальдивы намерены сформировать совместную экономическую комиссию, заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы нацелены на доведение объема торговли между Турцией и Мальдивами до 100 млн долларов в течение следующих двух лет. После этого мы можем ставить новые цели», - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с мальдивским коллегой Абдуллой Шахидом в Мале.

Глава МИД Турции поздравил Шахида с избранием на пост председателя 76-й Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Чавушоглу, это свидетельствует о доверии международного сообщества к южноазиатскому островному государству.

Анкара продолжит поддерживать интересы Мальдив, отметил турецкий министр.

По его словам, Турция и Мальдивы полны решимости и дальше укреплять двусторонние отношения.

«Конечно, мой визит имеет символическое значение. После этого визита нам предстоит отслеживаться вопросы, которые обсуждались сегодня, и выполнить подписанные соглашения. Надеюсь, что удастся довести до стадии подписания и другие проекты соглашений, одним из которых является соглашение о защите и поощрении инвестиций», - сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД рассказал, что одно из соглашений, подписанных в воскресенье, касается торгово-экономического сотрудничества.

«В рамках этого соглашения будет создана совместная экономическая комиссия. Этот механизм является чрезвычайно полезным для углубления экономического сотрудничества и увеличения объема двусторонней торговли», - подчеркнул министр.

Чавушоглу пригласил Шахида на дипломатический форум в Анталье, проведение которого запланировано на март.