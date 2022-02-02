Инвестиции в стартапы в Турции достигли $1,5 млрд

Турецкие стартапы набирают популярность за рубежом, а их экосистема продолжает быстро развиваться благодаря передовым технологиям. Об этом написал в Twitter министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В 2021 году инвестиции в турецкие стартапы выросли в 9 раз по сравнению с годом ранее, превысив 1,5 млрд долларов, следует из публикации, в которой министр подводит итоги 2021 года для стартап-рынка в стране.

«Вот оно развитие, вот они цифры!» - написал глава ведомства.

Варанк сопроводил публикацию инфографикой, свидетельствующей о том, что экосистема стартапов в Турции, основанная на передовых технологиях и инновациях, продолжает расти благодаря инвестиционным фондам, поддерживаемым государством.

В прошлом году в 345 инвестиционных раундах в Турции инвестиции получили 323 стартапа.

Сумма инвестиций на долю предприятия составила 4,8 млн долларов.

Число иностранных инвестиций в стартапы составило 45.

Инвестиционные фонды также способствовали покрытию потребностей технологических стартапов в Турции в капитале.

«Программа поддержки венчурного капитала Tech-InveTR», реализуемая TÜBİTAK (Совет Турции по научно-технологическим исследованиям) при Минпроме Турции, ускорила процесс развития в предпринимательской экосистеме.