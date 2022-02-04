Турецкая армия за 2 дня нейтрализовала 43 террориста на севере Сирии

В зонах проведения антитеррористических операций «Источник мира» и «Щит Евфрата» на севере Сирии за два дня нейтрализовано 43 боевика YPG (сирийского крыла PKK). Об этом в четверг, 3 февраля сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве сообщили, что подразделения ВС Турции организовали операцию против YPG/PKK в ответ на убийство террористами девяти мирных жителей в районе Эль-Баб.

Операция стала ответом на обстрел террористами сирийских районов Эль-Баб, Дадат, Джибрин и Талл Малид, а также гибель турецкого военнослужащего Тарыка Тарджана в результате минометного обстрела в турецкой провинции Ширнак, пояснили в Минобороны.

«В зонах проведения операций «Источник мира» и Щит Евфрата» нейтрализовано в целом 43 террориста. Турция продолжит решительную борьбу с террористической организацией PKK/YPG, пытающейся подорвать стабильность в регионе. Террористы ответят за пролитую кровь»,- следует из сообщения ведомства.

Накануне в Минобороны Турции сообщили о нейтрализации девяти террористов PKK/YPG, пытавшихся просочиться в зону проведения операции «Источник мира».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.