К 2023 году объем подземных хранилищ газа в Турции достигнет 10 млрд кубометров - министр

Турция продолжает наращивать мощность подземных хранилищ газа, после завершения необходимых работ суммарный объем хранилищ «Туз Гёлю» и «Силиври» достигнет 10 млрд кубометров.

Об этом в заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Донмез посетил находящееся на балансе BOTAŞ первое подземное газохранилище Турции «Силиври».

Донмез подчеркнул, что подземные хранилища газа являются стратегически важными объектами, играют ключевую роль в вопросе надежности поставок природного газа.

По его словам, газохранилища позволяют обеспечивать высокий спрос на природный газ в зимний сезон.

Министр отметил, что работы по увеличению мощностей хранилищ природного газа начались около двух лет назад.

«Мы увеличим объем хранилища «Силиври» с 2,8 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров. Продолжаются работы и в хранилище «Туз Гелю». В настоящий момент объем этого хранилища составляет 1,2 млрд кубометров, к 2023 году он достигнет 5,4 млрд кубометров. Общая мощность двух хранилищ достигнет 10 млрд кубометров, здесь мы будем хранить примерно 20 процентов потребляемого в стране газа», - сказал Донмез.