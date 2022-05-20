Турция и Колумбия выводят отношения на стратегический уровень

Подписание Турцией и Колумбией Совместной декларация будет способствовать выводу отношений между двумя странами на уровень стратегического партнерства.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с колумбийским коллегой Иваном Дуке Маркесом в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства сообщил также, что посетит с визитом Колумбию в начале августа.

В пятницу, 20 мая, лидеры Турции и Колумбии провели переговоры в резиденции «Долмабахче» в Стамбуле.

Обсуждены различные аспекты двусторонних турецко-колумбийских отношений.

Стороны рассмотрели шаги по расширению сотрудничества между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.