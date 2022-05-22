Посол США в Анкаре вызван в МИД Турции

Посол США в Анкаре Джефф Флейк в воскресенье был вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с заявлением американской дипмиссии о мерах безопасности в преддверии митинга в Стамбуле, говорится в сообщении МИД, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Флейку выражено недовольство турецкой стороны в связи с предупреждением посольства в преддверии митинга, в котором содержались необоснованные утверждения о тех мерах, которые принимают силы безопасности Турции на таких митингах», - говорится в сообщении.

Послу также напомнили, что чрезмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов представляет собой серьезную проблему, и что подобные события имели место в США. В МИД отметили, что митинги политических партий являются глубоко укоренившейся традицией демократии, и что недопустимо создавать впечатление о якобы наличии в Турции серьезных проблем в этом вопросе.

Флейку напомнили, что митинг, о котором идет речь, состоялся накануне в Стамбуле без каких-либо проблем и инцидентов.