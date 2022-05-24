Турция запустила национальную космическую программу

Министерство промышленности и технологий сообщает, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках Национальной космической программы запустил "Турецкую космическую научную миссию", передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении министерства приводятся детали проекта, о котором Эрдоган сообщил после заседания кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, турецкие ученые ​вместе с космонавтами смогут отправлять на международную космическую станцию научную аппаратуру. Таким образом можно будет получена возможность проводить исследования в гравитации космической среды.

"Космическая миссия продлится 10 дней", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечено, что с реализацией космической научной миссии в рамках Национальной космической программы Турция получит возможность проводить научные эксперименты, используя инфраструктуру международной космической станции. Отмечается, что благодаря этой престижной миссии Турция войдет в число стран, отправляющих своих граждан в космос.

Кандидаты в космонавты должны соответствовать следующим требованиям:

Быть ​​гражданином Турецкой Республики, быть моложе 45 лет, не быть лишенным публичных прав, иметь высшее образование на одном из факультетов инженерии, науки/фундаментальных наук, образования и медицины, иметь не менее 4 лет высшего образования, очень хорошо владеть английским языком, иметь рост от 149,5 до 190,5 сантиметров и вес от 43 до 110 килограммов.

2 выбранных кандидата будут работать в миссии TUA или TUBITAK в течение 10 лет.

Международная космическая станция была выведена на околоземную орбиту в 1998 году. За последние 24 года в станцию ​инвестировано 150 миллиардов долларов. За этот период проведено более 3000 экспериментов в области анатомии, биологии и биотехнологии, физики, развития технологий, и тд.

На сегодняшний день Международную космическую станцию ​​посетили 258 человек, среди которых ученые из 20 разных стран.