Турция - важный союзник НАТО - Столтенберг

БАКУ /Trend/ - Необходимо разработать шаги, которые устранят обеспокоенность Турции, наиболее сильно пострадавшей от терроризма среди стран Североатлантического альянса. Турция является важным союзником НАТО.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Турция сыграла важную роль в борьбе с террористической организацией ИГ и имеет важное стратегическое географическое положение для всего альянса. Ни один из союзников НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция", - сказал Столтенберг.

"Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО имеют историческую значимость. Я также осознаю важное значение обсуждения темы обеспокоенности, которую озвучивает Турция. Мы не должны забывать об этом", - отметил генсек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)